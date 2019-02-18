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В Гродно 26-летний парень выпал с балкона третьего этажа

18 февраля 2019 11:44
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Новости Беларуси. В Гродно молодой человек упал с балкона третьего этажа.

По информации УВД Гродненского облисполкома, правоохранители получили сообщение о происшествии от медика «скорой помощи». С третьего этажа выпал 26-летний парень. Он был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

В доме парень проживал в арендной квартире вместе с двоюродным братом и квартиранткой. Молодой человек находился в нетрезвом состоянии, и соседи по квартире отправили его спать в комнату. Спустя время они услышали стук двери балкона. Брат и девушка не обнаружили парня в комнате и на балконе – молодой человек лежал на земле под окнами.

Проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.

Также вечером 17 февраля правоохранители получили сообщение, что из окна многоэтажки хочет прыгнуть мужчина. Об этом сообщила очевидец, которая заметила мужскую фигуру в окне. Дважды из оконного проема мужчину доставали знакомые, в гостях у которых он находился. По приезду сотрудников МЧС, мужчина сам слез с окна и спрятался в подъезде, где его и обнаружили правоохранители.

Мужчина – житель Щучина, приехал в Гродно в гости к матери.

В настоящее время он помещен в УЗ «Психиатрия-наркология». Проводится проверка.

В середине января несовершеннолетняя выпала из окна 5 этажа в Гомеле и погибла (читать далее).

# Падение с высоты # происшествия

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