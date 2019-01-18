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Несовершеннолетняя выпала из окна 5 этажа в Гомеле и погибла

18 января 2019 15:40
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Новости Беларуси. В Гомеле несовершеннолетняя девушка выпала из окна многоэтажки.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову, происшествие случилось вечером семнадцатого января.  

Предварительно, несовершеннолетняя выпала из окна пятого этажа жилого дома в областном центре. Девушка погибла. 

Для того, чтобы всесторонне и объективно изучить обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий.  

# Падение с высоты # происшествия # Мария Кривоногова

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