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В суде Московского района Минска начался суд над экс-директором Дворца спорта

18 февраля 2019 11:24
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Новости Беларуси. Сергея Прановича обвиняют в хищении, мошенничестве и получении взяток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В суде Московского района Минска начался суд над экс-директором Дворца спорта -1

В деле 178 эпизодов. Установлено, что вознаграждения чиновник брал от арендаторов помещений. Суммы варьировались от ста до тысячи двухсот долларов.

В суде Московского района Минска начался суд над экс-директором Дворца спорта -4

Часто руководителю предлагали и бытовую технику, одежду, дорогой алкоголь. А также билеты на концерты или строительный инструмент. Всего за 6 лет в качестве взяток он получил почти 80 тысяч рублей.

В суде Московского района Минска начался суд над экс-директором Дворца спорта -7

В суде Московского района Минска начался суд над экс-директором Дворца спорта -9

# Мошенничество # происшествия # Сергей Пранович # Фотофакт

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