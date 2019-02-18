В суде Московского района Минска начался суд над экс-директором Дворца спорта

Новости Беларуси. Сергея Прановича обвиняют в хищении, мошенничестве и получении взяток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деле 178 эпизодов. Установлено, что вознаграждения чиновник брал от арендаторов помещений. Суммы варьировались от ста до тысячи двухсот долларов.

Часто руководителю предлагали и бытовую технику, одежду, дорогой алкоголь. А также билеты на концерты или строительный инструмент. Всего за 6 лет в качестве взяток он получил почти 80 тысяч рублей.