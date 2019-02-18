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Мужчине было 43 года. Белорус погиб в Израиле

18 февраля 2019 11:16
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Новости Беларуси. Белорусское посольство в Тель-Авиве подтверждает гибель нашего соотечественника в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчине было 43 года. Белорус погиб в Израиле-1

Как ранее сообщил ряд СМИ, трагедия произошла на одном из шоссе. 43-летний белорус оказался под колесами грузовика. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Мужчине было 43 года. Белорус погиб в Израиле-4

Подозреваемый в совершении наезда водитель задержан. Известно, что в Израиль прибыла супруга погибшего.

Белорус погиб при загадочных обстоятельствах в хостеле Санкт-Петербурга

Помощь в решении вопросов ей оказывают наши дипломаты.

Мужчине было 43 года. Белорус погиб в Израиле-7

Мужчине было 43 года. Белорус погиб в Израиле-9

 

# Гибель туристов # происшествия # Фотофакт

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