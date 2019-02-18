Мужчине было 43 года. Белорус погиб в Израиле

Новости Беларуси. Белорусское посольство в Тель-Авиве подтверждает гибель нашего соотечественника в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусское посольство в Тель-Авиве подтверждает гибель нашего соотечественника в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ранее сообщил ряд СМИ, трагедия произошла на одном из шоссе. 43-летний белорус оказался под колесами грузовика. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Подозреваемый в совершении наезда водитель задержан. Известно, что в Израиль прибыла супруга погибшего.
Белорус погиб при загадочных обстоятельствах в хостеле Санкт-Петербурга
Помощь в решении вопросов ей оказывают наши дипломаты.