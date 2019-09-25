В Гродненском районе задержан нетрезвый водитель трактора

Новости Беларуси. В Гродненском районе нетрезвый мужчина хотел покататься на тракторе, но его задержал милиционер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, вечером безработный 35-летний гродненчанин ехал по деревенской дороге на мини-тракторе. Транспортное средство привлекло внимание правоохранителя, и он решил проверить водителя.

Выяснилось, что находившийся за рулём гражданин был пьян, а трактор нарушитель «позаимствовал» с территории строящегося дома.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее был судим за угон.

Осенью 2019 года в Докшицком районе двое парней угнали чужой автомобиль после отказа владельца разрешить им покататься.