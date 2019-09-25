В Гродненском районе задержан нетрезвый водитель трактора

Новости Беларуси. В Гродненском районе нетрезвый мужчина хотел покататься на тракторе, но его задержал милиционер.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, вечером безработный 35-летний гродненчанин ехал по деревенской дороге на мини-тракторе. Транспортное средство привлекло внимание правоохранителя, и он решил проверить водителя.
Выяснилось, что находившийся за рулём гражданин был пьян, а трактор нарушитель «позаимствовал» с территории строящегося дома.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее был судим за угон.
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