В Гродненском районе задержали двух граждан Турции. Мужчины пытались незаконно попасть в Польшу

Новости Беларуси. 27 апреля гродненские пограничники задержали нарушителей государственной границы.

Как сообщает Госпогранкомитет, двое неизвестных пытались нарушить границу из Беларуси в Польшу. В дальнейшем было установлено, что нарушители являются гражданами Турции.

Также выяснилось, что за несколько дней до инцидента мужчин депортировали из Украины. Там граждан Турции задержали при попытке незаконного пересечения украинско-польской границы.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Теперь мужчинам запрещено находится в Беларуси до 2023 года. Пока задержанных не депортируют, они будут находиться в ИВС Гродненской пограничной группы.

Весной 2018 года под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и трёх водителей.