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В Гродненском районе задержали двух граждан Турции. Мужчины пытались незаконно попасть в Польшу

30 апреля 2018 14:17
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Новости Беларуси. 27 апреля гродненские пограничники задержали нарушителей государственной границы.  

Как сообщает Госпогранкомитет, двое неизвестных пытались нарушить границу из Беларуси в Польшу. В дальнейшем было установлено, что нарушители являются гражданами Турции.  

Также выяснилось, что за несколько дней до инцидента мужчин депортировали из Украины. Там граждан Турции задержали при попытке незаконного пересечения украинско-польской границы.  

Нарушители привлечены к административной ответственности. Теперь мужчинам запрещено находится в Беларуси до 2023 года. Пока задержанных не депортируют, они будут находиться в ИВС Гродненской пограничной группы.  

Весной 2018 года под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и трёх водителей. 

Задержанные направлялись в Евросоюз – подробности здесь.  

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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