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В Дрогичине столкнулись два Volkswagen. Пять человек госпитализированы

30 апреля 2018 12:54
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Новости Беларуси. 29 апреля во второй половине дня в Дрогичине столкнулись Volkswagen Multivan и Volkswagen Passat.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Multivan двигался по улице Горького. За рулём автомобиля находилась 31-летняя местная жительница. На перекрёстке водитель Multivan не уступила дорогу Passat, который ехал по главной дороге улицы Чкалова.  

В Дрогичине столкнулись два Volkswagen. Пять человек госпитализированы-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В ДТП пострадали водитель Volkswagen Multivan и четыре пассажира Volkswagen Passat: 35-летняя женщина и её дочь, 7-летняя и 16-летняя девочки. Всех пострадавших доставили в больницу.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года в Узденском районе столкнулись легковушка и грузовик. 

Водителя легковушки госпитализировали – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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