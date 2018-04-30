В Дрогичине столкнулись два Volkswagen. Пять человек госпитализированы

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, Multivan двигался по улице Горького. За рулём автомобиля находилась 31-летняя местная жительница. На перекрёстке водитель Multivan не уступила дорогу Passat, который ехал по главной дороге улицы Чкалова.

Новости Беларуси. 29 апреля во второй половине дня в Дрогичине столкнулись Volkswagen Multivan и Volkswagen Passat.

В ДТП пострадали водитель Volkswagen Multivan и четыре пассажира Volkswagen Passat: 35-летняя женщина и её дочь, 7-летняя и 16-летняя девочки. Всех пострадавших доставили в больницу.

Проводится проверка.

Весной 2018 года в Узденском районе столкнулись легковушка и грузовик.