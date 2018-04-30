По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Подробности аварии с белорусами в Латвии

Новости Беларуси. Стало известно, что в Латвии белорусский автобус попал в ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла недалеко от Риги. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщает служба неотложной медицинской помощи, в результате дорожного инцидента пострадали 8 человек.