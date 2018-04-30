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По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Подробности аварии с белорусами в Латвии

30 апреля 2018 12:08
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Новости Беларуси. Стало известно, что в Латвии белорусский автобус попал в ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Подробности аварии с белорусами в Латвии-1

Авария произошла недалеко от Риги. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщает служба неотложной медицинской помощи, в результате дорожного инцидента пострадали 8 человек.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Подробности аварии с белорусами в Латвии-4

Двое госпитализированы, остальные получили незначительные травмы. Первая помощь им была оказана на месте.

Известно, что автобус по маршруту Минск – Рига должен был прибыть в латвийскую столицу в 8 утра. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Подробности аварии с белорусами в Латвии-7

# происшествия # ДТП

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