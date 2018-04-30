Белоруску, пострадавшую в аварии в Латвии, выписали из больницы

Новости Беларуси. В ДТП с участием белорусского автобуса в Латвии пострадала наша соотечественница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина получила несерьезные травмы. И уже выписана из больницы. Посольство Беларуси в Риге держит связь с полицией. Мы связались с нашими дипломатами. И вот что стало известно.

Инесса Ведехина, советник-заведующая консульским отделом Посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике:

Они ехали в Ригу рейсовым автобусом. У одной женщины были легкие ссадины, она получила необходимую помощь и уже выписалась из больницы. Чувствует себя хорошо, мы с ней уже беседовали. Больше никто не госпитализирован.

Авария произошла утром 30 апреля недалеко от Риги (подробнее здесь).