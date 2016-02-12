В Гродненском районе с отравлением в больницу отправлены 33 ребенка

Новости Беларуси. В Гродно выясняются обстоятельства массового отравления детей в одной из сельских школ региона. Накануне во время уроков ученики сразу нескольких классов почувствовали недомогание. Симптомы у всех оказались схожими: сильные головные боли, тошнота, слабость и температура. Многих ребят прямо со школы доставили в областную детскую больницу, другие почувствовали себя плохо уже дома.

Бригады скорой медицинской помощи совершили несколько десятков выездов как в саму школу, так и в окрестные деревни, где проживают ученики. На данный момент в больнице находятся 39 детей. Состояние четырех из них медики оценили как тяжелое, они были направлены в реанимацию. Известно, что сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Чтобы установить точный диагноз и оказать помощь детям, из Минска в Гродно накануне выехали специалисты республиканских учреждений здравоохранения, в том числе токсиколог, детский анестезиолог-реаниматолог, инфекционист и невролог. В Гродно отправился и заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Предварительно рассматриваются две версии ЧП: первая – пищевое отравление, вторая связана с работой школьной котельной.

Сергей Тарантей, главный врач УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»:

Состояние купировано. Дети готовятся к переводу в профильное отделение. На момент поступления у многих детей были недомогание, слабость, указывали на кратковременную потерю сознания.