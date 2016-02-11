Российский пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Доминикане

На борту находились и граждане Беларуси. Сейчас за туристами вылетит другой лайнер, который доставит их в Москву.

Сегодня, 11 февраля, едва не потерпел крушение «Боинг», на борту которого был 351 человек. Почти сразу после взлёта у лайнера вспыхнул один из двигателей. ЧП произошло на 15 минуте полёта, лайнер уже был на высоте около 5-ти километров. Пилоты среагировали быстро. Они решили вернуться в аэропорт. Никто не пострадал. Людей эвакуировали через аварийные надувные трапы. Пассажиров разместили в местном отеле.

Кристина Овчинникова, сотрудник пресс-службы АО "Оренгбургские авиалинии":

Самолет вылетел в 7.09 по Москве и должен прилететь в Пунта-Кане примерно в 12.07 по местному времени. Пассажирам предоставлены все необходимые услуги: они размещены в гостиницах.