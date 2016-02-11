На Немане смыло мост: паводковые воды и ледоход разрушили большую часть 70-метровой переправы

Новости Беларуси. В Гродненской области смыло мост через Неман. Паводок разрушил большую часть 70-метровой переправы. Для жителей единственной деревни Лидского района на левом берегу Немана это была уникальная возможность попасть в райцентр напрямую.

Жители прибрежной деревни Корытница сегодня только и говорят что о происшествии на Немане. Внезапный ледоход практически уничтожил деревянный мост, соединяющий их буквально с внешним миром.

Юрий Карнелович, СТВ:

Причиной разрушения моста стали ледяные глыбы, которые пришли с верховьев Немана. Быстрое течение и большая масса льда вызвали разрушительный удар. Деревянные опоры сооружения не выдержали.

Теперь, чтобы добраться до соседнего села, к примеру, в магазин или сельсовет нужно делать крюк по объездной дороге больше 40 километров. А про поездку в райцентр вообще придется забыть, автобусный маршрут проходит через соседний район и всего несколько раз в неделю.

Корытница — единственная деревня Лидского района на левом берегу Немана. Когда-то большую реку переплывали на лодках, затем была понтонная переправа. И только в 2012-м возвели деревянный мост. По нему не только люди ходили, но и сельхозтехника ездила. В местном хозяйстве за рекой земельные угодья.

Иван Рудевич, заместитель директора сельхозпредприятия «Песковцы»:

Конечно, если доставить в объезд — это 35 километров, это затраты и по топливу, и по всему.

Чтобы сельчане не так болезненно воспринимали последствия ЧП на реке, местные власти договорились по-соседски: теперь людям на помощь будут приезжать службы Дятловского района.

Почему опоры моста не выдержали ледохода? — теперь будут выяснять специалисты. Ведь по гарантии строителей переправа без проблем должна была простоять не один год. Единственное, о чём можно говорить с уверенностью: ее в 2016 году обязательно восстановят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.