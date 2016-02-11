Белорусы, которые находились на борту неисправного российского лайнера, ждут отправки из Доминиканы на другом самолете. Накануне «Боинг», летевший в Москву, совершил экстренную посадку. Сразу после взлета у самолета вспыхнул один из двигателей. ЧП произошло на 15-й минуте полета, лайнер уже был на высоте около 5 километров. Пилоты среагировали быстро и вернулись в аэропорт. Из-за экстренного торможения шасси заискрились. Людей эвакуировали через аварийные надувные трапы. В салоне находился 351 пассажир и 20 членов экипажа. Никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Степанова, начальник отдела маркетинга и рекламы АО «Оренбургские авиалинии»:

Перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые предполетные процедуры в доминиканской компании «Колтек» в аэропорту вылета. Идет расследование инцидента. В 7 часов утра по московскому времени самолет уже вылетел из Доминиканы. По нашим ожиданиям, завтра утром самолет вернется в Москву.