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В Гродненском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

15 января 2020 14:18
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Новости Беларуси. В ночь на 15 января в Гродненском районе было обнаружено тело 55-летнего человека с огнестрельным ранением. 

Как сообщает Следственный комитет, погибшим является индивидуальный предприниматель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

В Гродненском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением -1

Фото: Следственный комитет 

Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования. 

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемого. 

На прошлой неделе в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины. 

Ему были причинены ножевые ранения – подробности здесь

# Убийство # происшествия

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