В Гродненском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

Как сообщает Следственный комитет, погибшим является индивидуальный предприниматель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Новости Беларуси. В ночь на 15 января в Гродненском районе было обнаружено тело 55-летнего человека с огнестрельным ранением.

Место происшествия осмотрено, изъяты предметы и объекты, по которым будут проведены исследования.

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемого.

На прошлой неделе в Несвижском районе было обнаружено тело мужчины.