Спасённый на Эльбрусе белорусский альпинист находится под наблюдением врачей

Новости Беларуси. Утром 14 января на Эльбрусе был спасен белорусский альпинист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утром 14 января на Эльбрусе был спасен белорусский альпинист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
36-летний минчанин совершал восхождение в районе скал Пастухoва. На высоте 4800 метров он сорвался со склона и получил травмы грудной клетки.
Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус
До этого мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, благодаря чему его удалось быстро найти.
Сейчас минчанин в больнице, под наблюдением врачей. У него небольшое сотрясение и ушибы средней тяжести.