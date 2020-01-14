Спасённый на Эльбрусе белорусский альпинист находится под наблюдением врачей

Новости Беларуси. Утром 14 января на Эльбрусе был спасен белорусский альпинист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

36-летний минчанин совершал восхождение в районе скал Пастухoва. На высоте 4800 метров он сорвался со склона и получил травмы грудной клетки. Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус До этого мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, благодаря чему его удалось быстро найти.