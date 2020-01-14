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Спасённый на Эльбрусе белорусский альпинист находится под наблюдением врачей

14 января 2020 17:24
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Новости Беларуси. Утром 14 января на Эльбрусе был спасен белорусский альпинист, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасённый на Эльбрусе белорусский альпинист находится под наблюдением врачей-1

36-летний минчанин совершал восхождение в районе скал Пастухoва. На высоте 4800 метров он сорвался со склона и получил травмы грудной клетки.

Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус

До этого мужчина зарегистрировал свой маршрут в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, благодаря чему его удалось быстро найти.

Спасённый на Эльбрусе белорусский альпинист находится под наблюдением врачей-4

Сейчас минчанин в больнице, под наблюдением врачей. У него небольшое сотрясение и ушибы средней тяжести.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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