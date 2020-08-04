В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок. Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина за рулём автопоезда «МАЗ» с полуприцепом-платформой ехал по агрогородку.

Фото: Следственный комитет

В какой-то момент попутно двигавшийся на велосипеде 12-летний мальчик съехал с тротуара на проезжую часть. Произошло столкновение, несовершеннолетний погиб на месте. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель МАЗа не сразу заметил, что случилось ДТП. Мужчину остановил очевидец аварии.

Фото: Следственный комитет