Прямой эфир

В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

04 августа 2020 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок.

Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина за рулём автопоезда «МАЗ» с полуприцепом-платформой ехал по агрогородку.

В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста -1

Фото: Следственный комитет  

В какой-то момент попутно двигавшийся на велосипеде 12-летний мальчик съехал с тротуара на проезжую часть. Произошло столкновение, несовершеннолетний погиб на месте.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель МАЗа не сразу заметил, что случилось ДТП. Мужчину остановил очевидец аварии.

В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста -4

Фото: Следственный комитет  

Место происшествия осмотрено, назначено проведение экспертиз, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.

Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам: 8 0152 724040, +37533 6211535 МТС, +37544 7545005 (круглосуточно) либо 102.

На прошлой неделе в аварии пострадал 10-летний ребёнок на электросамокате. Школьник столкнулся с иномаркой – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси
04 августа 2020 07:48

Запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси

В Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей
04 августа 2020 07:30

В Гомеле девушка спасла из горевшей квартиры соседей двух детей

В Скиделе молодой человек за рулём BMW съехал в кювет
04 августа 2020 06:25

В Скиделе молодой человек за рулём BMW съехал в кювет