В Гродненском районе МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок.
Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина за рулём автопоезда «МАЗ» с полуприцепом-платформой ехал по агрогородку.
Новости Беларуси. Вечером 3 августа в агрогородке Путришки Гродненского района под колёсами грузовика погиб ребёнок.
Как сообщает Следственный комитет, 28-летний мужчина за рулём автопоезда «МАЗ» с полуприцепом-платформой ехал по агрогородку.
Фото: Следственный комитет
В какой-то момент попутно двигавшийся на велосипеде 12-летний мальчик съехал с тротуара на проезжую часть. Произошло столкновение, несовершеннолетний погиб на месте.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель МАЗа не сразу заметил, что случилось ДТП. Мужчину остановил очевидец аварии.
Фото: Следственный комитет
Место происшествия осмотрено, назначено проведение экспертиз, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.
Если вы стали очевидцем данного ДТП, сообщите об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам: 8 0152 724040, +37533 6211535 МТС, +37544 7545005 (круглосуточно) либо 102.
На прошлой неделе в аварии пострадал 10-летний ребёнок на электросамокате. Школьник столкнулся с иномаркой – подробности здесь.