В Кореличском районе Toyota сбила 10-летнего ребёнка на электросамокате

Новости Беларуси. 1 августа около пяти вечера в деревне Некрашевичи Кореличского района произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает МВД Беларуси, 17-летний юноша двигался на Toyota. На перекрёстке иномарка сбила 10-летнего школьника, который ехал на электросамокате и приблизился к машине с правой стороны.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.