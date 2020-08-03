В Кореличском районе Toyota сбила 10-летнего ребёнка на электросамокате

Новости Беларуси. 1 августа около пяти вечера в деревне Некрашевичи Кореличского района произошёл наезд на ребёнка.
Как сообщает МВД Беларуси, 17-летний юноша двигался на Toyota. На перекрёстке иномарка сбила 10-летнего школьника, который ехал на электросамокате и приблизился к машине с правой стороны.
Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
На прошлой неделе в Вороновском районе столкнулись водитель скутера и велосипедист. Ехавший на велосипеде мужчина получил перелом бедра – здесь подробности.