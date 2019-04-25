В Гродненском районе ликвидирован лесной пожар

Новости Беларуси. В Гродненском районе ликвидирован пожар леса.

По информации МЧС, сообщение о возгорании леса поступило 24 апреля в 14:36.

Огонь распространялся в направлении границы с Литвой.

В 17 часов прошло заседание областной комиссии по ЧС.

В тушении пожара были задействованы 346 человек (спасатели МЧС, работники УВД, лесного хозяйства, военнослужащие, специалисты медицинской помощи и общества Красного Креста) и 70 единиц техники.