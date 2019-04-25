В Гродненском районе ликвидирован лесной пожар

Новости Беларуси. В Гродненском районе ликвидирован пожар леса.
По информации МЧС, сообщение о возгорании леса поступило 24 апреля в 14:36.
Огонь распространялся в направлении границы с Литвой.
В 17 часов прошло заседание областной комиссии по ЧС.
В тушении пожара были задействованы 346 человек (спасатели МЧС, работники УВД, лесного хозяйства, военнослужащие, специалисты медицинской помощи и общества Красного Креста) и 70 единиц техники.
Было введено ограничение въезда автотранспорта на территорию Беларуси, организована защита грузового автотранспорта на выезде из страны.
Для мониторинга обстановки использовался вертолёт МЧС.
Пожар ликвидировали в 23:57. В ночное время было организовано патрулирование территории.
Огонь уничтожил 30 га леса. Никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства возгорания.
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