Прямой эфир

Не пропустил скорую в Серебрянке: стала известна мера наказания для водителя

24 апреля 2019 21:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поставлена точка в резонансной истории автохамства. Наказан водитель, не пропустивший скорую в одном из столичных дворов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не пропустил скорую в Серебрянке: стала известна мера наказания для водителя-1

Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ

Напоминаем: все произошло 7 апреля в Серебрянке. Медицинская машина 20 минут не могла проехать на вызов из-за заблокировавшего дорогу автомобиля. После разбирательства сотрудники ГАИ нашли виновника дорожного конфликта. Водитель легкового авто получил штраф более 250 рублей и лишен права управлять авто на три месяца.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»
24 апреля 2019 18:24

Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»

Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно
24 апреля 2019 18:24

Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно

В Витебском районе горело хранилище зерна
24 апреля 2019 14:09

В Витебском районе горело хранилище зерна