Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»

Новости Беларуси. После пылевой бури сильное пламя охватило леса в Гродненском районе. На месте работают более 100 спасателей и десятки единиц пожарной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы сотрудники милиции, лесхоза и пограничники.
Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно
Пожар стремительно распространяется сильным ветром. Это та самая буря, из-за которой в Гродненской области объявили штормовое предупреждение. В результате природного феномена перекрыта трасса на Литву и закрыт пограничный пункт пропуска «Привалка».