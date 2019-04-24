Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»

Новости Беларуси. После пылевой бури сильное пламя охватило леса в Гродненском районе. На месте работают более 100 спасателей и десятки единиц пожарной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы сотрудники милиции, лесхоза и пограничники.