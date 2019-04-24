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Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»

24 апреля 2019 18:24
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Новости Беларуси. После пылевой бури сильное пламя охватило леса в Гродненском районе. На месте работают более 100 спасателей и десятки единиц пожарной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействованы сотрудники милиции, лесхоза и пограничники.

Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»-1

Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно

Пожар стремительно распространяется сильным ветром. Это та самая буря, из-за которой в Гродненской области объявили штормовое предупреждение. В результате природного феномена перекрыта трасса на Литву и закрыт пограничный пункт пропуска «Привалка».

Из-за серьёзного лесного пожара перекрыта трасса на Литву и закрыт пункт пропуска «Привалка»-4

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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