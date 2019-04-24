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Охотника-браконьера задержали в Слуцком районе

24 апреля 2019 21:48
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Новости Беларуси. В охотничьих угодьях Слуцкого района природоохранники обнаружили следы незаконной охоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Охотника-браконьера задержали в Слуцком районе-1

Под подозрение попал житель села Гольчицы. В его доме обнаружен убитый лось – несмотря на то, что теперь охота на копытных запрещена. Также выявлен целый арсенал: четыре незарегистрированных ружья, патроны и порох. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Причиненный соседям ущерб – более 7000 рублей.

# Браконьерство в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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