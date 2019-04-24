Охотника-браконьера задержали в Слуцком районе

Под подозрение попал житель села Гольчицы. В его доме обнаружен убитый лось – несмотря на то, что теперь охота на копытных запрещена. Также выявлен целый арсенал: четыре незарегистрированных ружья, патроны и порох. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Причиненный соседям ущерб – более 7000 рублей.