Новости Беларуси. По фактам наездов на сотрудников милиции в ночь с 10 на 11 августа продолжаются следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По фактам наездов на сотрудников милиции в ночь с 10 на 11 августа продолжаются следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Места нахождения данных автомобилей установлены. Инциденты попали на записи камер видеонаблюдения и регистраторов. В последующем транспортные средства попытались спрятать или избавиться от них.
Напомним, в разных городах страны на правоохранителей совершено более 10 наездов.