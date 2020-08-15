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По фактам наездов на сотрудников милиции в ночь с 10 на 11 августа продолжаются следственные действия

15 августа 2020 17:41
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Новости Беларуси. По фактам наездов на сотрудников милиции в ночь с 10 на 11 августа продолжаются следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По фактам наездов на сотрудников милиции в ночь с 10 на 11 августа продолжаются следственные действия -1

Места нахождения данных автомобилей установлены. Инциденты попали на записи камер видеонаблюдения и регистраторов. В последующем транспортные средства попытались спрятать или избавиться от них.  

По фактам наездов на сотрудников милиции в ночь с 10 на 11 августа продолжаются следственные действия -4

Напомним, в разных городах страны на правоохранителей совершено более 10 наездов. 

# ГАИ # происшествия # Фотофакт

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