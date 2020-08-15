В Берёзовском районе Citroen врезался в Volkswagen, погиб человек

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 53-летний местный житель за рулём Citroen C5 двигался по трассе Р136. На 4 км дороги иномарка наехала на попутно двигавшийся Volkswagen Transporter, которым управлял 50-летний пинчанин.

Новости Беларуси. 14 августа примерно в 15:20 в Берёзовском районе в результате ДТП погиб человек.

От удара Volkswagen выбросило в кювет, после чего микроавтобус врезался в дерево. Водитель Volkswagen погиб на месте, 46-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

К месту аварии выезжали СОГ и сотрудники ГАИ.