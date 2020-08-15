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В Берёзовском районе Citroen врезался в Volkswagen, погиб человек

15 августа 2020 06:21
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Новости Беларуси. 14 августа примерно в 15:20 в Берёзовском районе в результате ДТП погиб человек.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 53-летний местный житель за рулём Citroen C5 двигался по трассе Р136. На 4 км дороги иномарка наехала на попутно двигавшийся Volkswagen Transporter, которым управлял 50-летний пинчанин.

В Берёзовском районе Citroen врезался в Volkswagen, погиб человек -1

Фото: ОГАИ Берёзовского РОВД 

От удара Volkswagen выбросило в кювет, после чего микроавтобус врезался в дерево. Водитель Volkswagen погиб на месте, 46-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

К месту аварии выезжали СОГ и сотрудники ГАИ.

На неделе в Гродно столкнулись «ИЖ» и Mazda. Пострадали два человека – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

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