Двух «альпинистов» из Польши не пустили в Беларусь

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о невпущении в страну двух граждан Польши. В Беларусь они ехали под видом альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 13 августа в пункте пропуска Национальный аэропорт «Минск» на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничники обратили внимание на двух граждан Польши с подозрительным багажом.
В комитете рассказали, что молодые люди якобы профессионально занимаются альпинизмом, приехали в Беларусь исключительно в туристических целях. Эту версию опровергают обнаруженные в ходе осмотра телефона одного из поляков скриншоты известного вбросами недостоверной информации деструктивного Telegram-канала. Тщательно подобран список белорусских городов, в которых фиксируются протестные настроения и несанкционированные митинги, контакты правозащитников и райотделов милиции.
Из альпинистского снаряжения у граждан Польши были только веревка, карабины и обвязы. Всё остальное – дорогостоящая профессиональная фото- и видеоаппаратура, а также средства передачи информации. Место своего проживания в Минске молодые люди объяснить и подтвердить документально не смогли.
В результате проведенного разбирательства на основании статьи 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» гражданам Польши отказано во въезде в страну. Ближайшим рейсом они отправлены обратно в Варшаву.