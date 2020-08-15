Двух «альпинистов» из Польши не пустили в Беларусь

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о невпущении в страну двух граждан Польши. В Беларусь они ехали под видом альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 13 августа в пункте пропуска Национальный аэропорт «Минск» на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничники обратили внимание на двух граждан Польши с подозрительным багажом.