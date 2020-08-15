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Двух «альпинистов» из Польши не пустили в Беларусь

15 августа 2020 12:59
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о невпущении в страну двух граждан Польши. В Беларусь они ехали под видом альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вечером 13 августа в пункте пропуска Национальный аэропорт «Минск» на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничники обратили внимание на двух граждан Польши с подозрительным багажом.

Двух «альпинистов» из Польши не пустили в Беларусь-1

В комитете рассказали, что молодые люди якобы профессионально занимаются альпинизмом, приехали в Беларусь исключительно в туристических целях. Эту версию опровергают обнаруженные в ходе осмотра телефона одного из поляков скриншоты известного вбросами недостоверной информации деструктивного Telegram-канала. Тщательно подобран список белорусских городов, в которых фиксируются протестные настроения и несанкционированные митинги, контакты правозащитников и райотделов милиции.

Из альпинистского снаряжения у граждан Польши были только веревка, карабины и обвязы. Всё остальное дорогостоящая профессиональная фото- и видеоаппаратура, а также средства передачи информации. Место своего проживания в Минске молодые люди объяснить и подтвердить документально не смогли.

Двух «альпинистов» из Польши не пустили в Беларусь-4

В результате проведенного разбирательства на основании статьи 30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» гражданам Польши отказано во въезде в страну. Ближайшим рейсом они отправлены обратно в Варшаву.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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