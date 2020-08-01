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В Вороновском районе велосипедист при столкновении со скутером получил перелом

01 августа 2020 06:28
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Новости Беларуси. 31 июля около девяти утра в Вороновском районе велосипедист не пропустил скутер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Дотишки 40-летний местный житель ехал на велосипеде по улице Советской.

В Вороновском районе велосипедист при столкновении со скутером получил перелом -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Выезжая с прилегающей территории, велосипедист не пропустил скутер марки «Хорс», за рулём которого находился 40-летний житель деревни Порадунь.

В Вороновском районе велосипедист при столкновении со скутером получил перелом -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В результате столкновения велосипедист получил перелом бедра, пострадавший доставлен в местную больницу. По факту аварии ведётся проверка.

В Вороновском районе велосипедист при столкновении со скутером получил перелом -7

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В начале июня 2020 года в Ивацевичском районе мотоциклист на Kawasaki сбил велосипедистку. Женщина была госпитализирована – подробности здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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