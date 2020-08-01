В Вороновском районе велосипедист при столкновении со скутером получил перелом

Новости Беларуси. 31 июля около девяти утра в Вороновском районе велосипедист не пропустил скутер.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Дотишки 40-летний местный житель ехал на велосипеде по улице Советской.