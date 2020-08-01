В Вороновском районе велосипедист при столкновении со скутером получил перелом

Новости Беларуси. 31 июля около девяти утра в Вороновском районе велосипедист не пропустил скутер.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Дотишки 40-летний местный житель ехал на велосипеде по улице Советской.
Новости Беларуси. 31 июля около девяти утра в Вороновском районе велосипедист не пропустил скутер.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в деревне Дотишки 40-летний местный житель ехал на велосипеде по улице Советской.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Выезжая с прилегающей территории, велосипедист не пропустил скутер марки «Хорс», за рулём которого находился 40-летний житель деревни Порадунь.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В результате столкновения велосипедист получил перелом бедра, пострадавший доставлен в местную больницу. По факту аварии ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В начале июня 2020 года в Ивацевичском районе мотоциклист на Kawasaki сбил велосипедистку. Женщина была госпитализирована – подробности здесь.