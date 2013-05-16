В Гродненской области неизвестный открыл стрельбу по отдыхающим на озере

Новости Беларуси. В Гродненском районе неизвестный злоумышленник открыл огонь по отдыхающим на озере молодым людям. Парень и девушка находились в машине и, по счастливой случайности, не пострадали. В автомобиле пробито лобовое стекло, решётка радиатора и капот.

Сколько было нападавших, а также марка их машины неизвестны. Уже установлено, что стреляли дробовыми зарядами. Преступники с места происшествия скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области:

В результате введённого плана «Перехвата», а так же проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий установить преступника по горячим следам не удалось. Расследования уголовного дела продолжается в плановом порядке. Преступление квалифицируется по статье 339 части 3, это особо злостное хулиганство. Это основная версия, не исключается и ревность или месть.