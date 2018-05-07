В Городке сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры

Новости Беларуси. Днём 6 мая в городе Городок Витебской области произошёл пожар на втором этаже пятиэтажки. По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из окна горевшей квартиры шёл дым. Во время загорания взрослых не было дома, поэтому о запахе дыма сообщили соседи.

Звенья газодымозащитной службы попали в квартиру через балкон и через запертую входную дверь. Работники МЧС спасли 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. Дети были в сознании.

Ребят госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пожар был ликвидирован. Огнём повреждены кровать, имущество, закопчены стены и потолок.