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В Городке сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры

07 мая 2018 09:29
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Новости Беларуси. Днём 6 мая в городе Городок Витебской области произошёл пожар на втором этаже пятиэтажки.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из окна горевшей квартиры шёл дым. Во время загорания взрослых не было дома, поэтому о запахе дыма сообщили соседи.  

В Городке сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры-1

Звенья газодымозащитной службы попали в квартиру через балкон и через запертую входную дверь. Работники МЧС спасли 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. Дети были в сознании.  

В Городке сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры-4

Ребят госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пожар был ликвидирован. Огнём повреждены кровать, имущество, закопчены стены и потолок.  

В Городке сотрудники МЧС спасли двух детей из горящей квартиры-7

Выясняется причина возгорания. Предполагается, что дети могли играть с огнём.  

Весной 2018 года в Брестском районе горела квартира в трёхэтажке. 

Дома были дед и внук – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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