В Городокском районе пьяный мужчина угрожал застрелить тещу из пистолета

Новости Беларуси. В Городокском районе зять угрожал теще пистолетом.
По информации УВД Витебского облисполкома, зять и теща жили в одном доме. В результате конфликта нетрезвый 25-летний мужчина начал угрожать женщине пневматическим пистолетом и говорил, что воспользуется им в случае необходимости.
Теща испугалась и написала заявление в милицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».
Несколько лет назад в Волковыске ссора братьев закончилась убийством.
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