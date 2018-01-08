В Городокском районе пьяный мужчина угрожал застрелить тещу из пистолета

Новости Беларуси. В Городокском районе зять угрожал теще пистолетом.

По информации УВД Витебского облисполкома, зять и теща жили в одном доме. В результате конфликта нетрезвый 25-летний мужчина начал угрожать женщине пневматическим пистолетом и говорил, что воспользуется им в случае необходимости.

Теща испугалась и написала заявление в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».

Несколько лет назад в Волковыске ссора братьев закончилась убийством.