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В горах Эльбруса ищут пропавших альпинистов из России и Украины

06 мая 2014 14:37
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Новости России. В горах Эльбруса ищут пропавших альпинистов из России и Украины. Поиски не прекращаются ни на минуту, однако работа спасателей осложняется плохими погодными условиями.

Последний раз альпинисты выходили на связь 5 мая вечером. Туристам удалось дозвониться до спасателей и сообщить, что они потерялись. По предварительным данным, группа из трех человек сбилась с пути на южном склоне горы. Около полуночи спасатели попытались связаться с альпинистами снова, но те уже не отвечали на вызов. А после связь и вовсе исчезла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Альпинизм

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