Один человек погиб и десятки получили ранения в Таиланде во время землетрясения

Новости Таиланда. Один человек погиб и десятки получили ранения на севере Таиланда, где произошло мощное землетрясение. Первые подземные толчки были зафиксированы 5 мая. После чего последовало более 100 афтершоков.

Многие люди побоялись возвращаться в дома и провели эту ночь под открытым небом. Подземные толчки повредили многие автомагистрали, а на стенах зданий появились трещины. Сильный ущерб нанесен и местным храмам. В одном из них частично разрушилась огромная статуя Будды. В районе бедствия также повреждены линии электропередачи и вышки станций мобильной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.