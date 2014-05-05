18 новорожденных телят погибли на пожаре на молочно-товарной ферме в Могилевском районе

Новости Беларуси. ЧП в Могилевском районе. Пожар на молочно-товарной ферме в агрогородке Заводская Слобода уничтожил телятник. Сгорело около 2 десятков животных. Что это было – человеческая халатность или стечение обстоятельств – еще предстоит выяснить следствию. Однако уже сейчас понятно: то, что исчезло за несколько часов, теперь придется восстанавливать не один месяц.

Алла Красовская, работник молочно-товарной фермы ОАО «Борок-Агро»:

Вечером я работала до 5 часов. Напоила телят, все закрыла и пошла домой.

А утром телятница Алла Красовская узнала: 18 ее подопечных – новорожденных телят – ночью сгорели во время пожара.

Вера Счастливцева, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Борок-Агро»:

Для хозяйства это ЧП произошло. Это все ночью. Здесь было 2 сторожа. Все хозяйство, конечно, переживает, думает, как восстановить это здание. Здание для нас это очень важное. Это зимний профилакторий, в котором зимой содержим самых маленьких телят.

Пламя, охватившее телятник в Могилевском районе, пожарные потушили быстро. Но новорожденных животных спасти так и не удалось.

Артем Мишенин, начальник отдела охраны правопорядка Могилевского РОВД:

Увидели работники предприятий, прилегающих к данному телятнику, начали тушить, сразу позвонили в МЧС, в последствие сообщили в органы внутренних дел. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Сейчас необходимо выяснить, во-первых, по какой причине произошло возгорание и кто в этом виноват.

Мнения же самих работников фермы по поводу причины пожара разделились. Одни уверены: всему виной всему старая проводка. Мол, свет в телятнике работал плохо. Другая версия – пагубные привычки людей.

Лилия Полушкина, полевод ОАО «Борок-Агро»:

Здесь проводка ни при чем. Кто-то закурил, окурок брошен. Это урон совхозу, это удар по его бюджету.

Как только уехали пожарные, люди принялись разбирать завалы: готовят место под новую постройку. Зоотехники же решают задачу посерьезнее, ведь поголовье необходимо восстановить как можно быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.