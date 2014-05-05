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Актриса Татьяна Самойлова скончалась в реанимации. Накануне, 4 мая, ей исполнилось 80 лет

05 мая 2014 06:57
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Новости России. Народная артистка России Татьяна Самойлова скончалась сегодня ночью в реанимации.

Актриса была госпитализирована накануне, в день своего 80-летия.

6 мая в Доме кино должен был пройти творческий вечер в честь ее юбилея...

Место и дату похорон объявят позже, сообщили в Гильдии киноактёров РФ.

Самойловой восхищались Джина Лолла-бриджида и Жан Кокто, её портрет писал Пабло Пикассо, её приглашали сниматься во Франции и Голливуде.

В 24 года Татьяна Самойлова ступила на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля. За исполнение главной женской роли в фильме «Летят журавли» получила высшую награду этого престижного форума – Золотую пальмовую ветвь (смотрите видео).

Еще одна несомненная киноудача Татьяны Самойловой – «Анна Каренина». Из двух десятков киноверсий трагической истории, в которых Анну Каренину сыграли Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо, ее Анна признана лучшей.

# происшествия # Некролог # Татьяна Самойлова

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