«Разряд в кабину, просто огня в кабину»: за два дня два человека получили мощный удар током при работе рядом с ЛЭП

Новости Беларуси. В Мстиславском районе едва не погиб комбайнер, который убирал зерно на приусадебных участках рядом с высоковольтной линией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации молодой парень пренебрег мерами безопасности и получил мощный удар током. Корреспондент Юрий Прокопенко о причинах и последствиях. Татьяна Бебикова не может отойти от случившегося. У нее на приусадебном участке на ее глазах едва не погиб молодой комбайнер.

Татьяна Бебикова, жительница агрогородка Ходосы:

Вот секунда. Разряд в кабину, просто огня в кабину. А он около бункера стоял. Он как стоял, так и упал навзничь. Его волной скинуло, и он на землю.

Вадим Курбатов, начальник Кричевского отделения филиала «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»:

Прибыв на место происшествия, мы увидели, что комбайн местного хозяйства находится непосредственно под проводами линии электропередач.

Вот это место, где произошло ЧП. Работа была завершена, пшеница собрана. 20-летний парень решил выгружаться в так называемой охранной зоне линий электропередач. Но не учел или забыл, что электричество коварно.

Вадим Курбатов:

К линии свыше 1000 вольт достаточно приблизится на определенное расстояние (для этой линии 1,5 метра).

Молодой комбайнер был экстренно доставлен в реанимацию районной больницы. Медики оценили его состояние как тяжелое. Диагноз – ожоги 40 % тела, множественные травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника.

Татьяна Сокол, заместитель главного врача Мстиславской районной больницы:

В настоящее время состояние пациента тяжелое. При стабилизации состояния планируется перевод в областное учреждение.

Врачи пока не могут прогнозировать дальнейшее состояние здоровья пациента. Жить должен, но насколько полноценно? В любом случае парню потребуется длительное лечение и реабилитация.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Это уже второй случай за два дня, когда при уборке приусадебных участков люди попадают под мощный удар тока. Похожее ЧП произошло накануне в Лоевском районе. 48-летний мужчина полез на бункер под линией электропередач. Приехавшие на место медики констатировали смерть.