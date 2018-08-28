«Разряд в кабину, просто огня в кабину»: за два дня два человека получили мощный удар током при работе рядом с ЛЭП

Новости Беларуси. В Мстиславском районе едва не погиб комбайнер, который убирал зерно на приусадебных участках рядом с высоковольтной линией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Мстиславском районе едва не погиб комбайнер, который убирал зерно на приусадебных участках рядом с высоковольтной линией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации молодой парень пренебрег мерами безопасности и получил мощный удар током. Корреспондент Юрий Прокопенко о причинах и последствиях.
Татьяна Бебикова не может отойти от случившегося. У нее на приусадебном участке на ее глазах едва не погиб молодой комбайнер.
Татьяна Бебикова, жительница агрогородка Ходосы:
Вот секунда. Разряд в кабину, просто огня в кабину. А он около бункера стоял. Он как стоял, так и упал навзничь. Его волной скинуло, и он на землю.
Вадим Курбатов, начальник Кричевского отделения филиала «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»:
Прибыв на место происшествия, мы увидели, что комбайн местного хозяйства находится непосредственно под проводами линии электропередач.
Вот это место, где произошло ЧП. Работа была завершена, пшеница собрана. 20-летний парень решил выгружаться в так называемой охранной зоне линий электропередач. Но не учел или забыл, что электричество коварно.
Вадим Курбатов:
К линии свыше 1000 вольт достаточно приблизится на определенное расстояние (для этой линии 1,5 метра).
Молодой комбайнер был экстренно доставлен в реанимацию районной больницы. Медики оценили его состояние как тяжелое. Диагноз – ожоги 40 % тела, множественные травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника.
Татьяна Сокол, заместитель главного врача Мстиславской районной больницы:
В настоящее время состояние пациента тяжелое. При стабилизации состояния планируется перевод в областное учреждение.
Врачи пока не могут прогнозировать дальнейшее состояние здоровья пациента. Жить должен, но насколько полноценно? В любом случае парню потребуется длительное лечение и реабилитация.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Это уже второй случай за два дня, когда при уборке приусадебных участков люди попадают под мощный удар тока. Похожее ЧП произошло накануне в Лоевском районе. 48-летний мужчина полез на бункер под линией электропередач. Приехавшие на место медики констатировали смерть.
Такие ЧП во время уборки урожая – случаи нетипичные, говорят специалисты Энергонадзора. По обоим фактам ведется расследование, подключились Следственный комитет и департамент охраны труда. Но велика вероятность, что виноватыми в случившимся окажутся сами потерпевшие. 20-летний комбайнер Алексей инструктаж по электробезопасности проходил всего лишь полтора месяца назад.