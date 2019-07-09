Жительница Рогачёва нашла у себя на даче под кроватью боеприпас

Новости Беларуси. Жительница Рогачёва в своём дачном доме нашла под кроватью снаряд времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, в полдень 8 июля женщина позвонила спасателям и рассказала, что обнаружила в одной из комнат под кроватью предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место инцидента милиционеры, спасатели и сапёрно-техническая группа увидели под кроватью снаряд. Было принято решение эвакуировать людей из близлежащих домов и яслей-сада, всего были эвакуированы 28 детей и 8 взрослых.

Снаряд изъят и обезврежен группой разминирования. По факту случившегося ведётся проверка.

Весной 2019 года в Бресте женщина во время уборки в квартире нашла австрийское ружье.