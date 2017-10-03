В Гомельском автобусе задержали пьяного эксгибициониста: он приставал к школьницам

Новости Беларуси. 26 сентября пьяный житель Гомеля приставал к школьницам в городском автобусе.

Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на следователя 1-го следственного отделения Гомельского городского СК Вадима Высоцкого, 51-летний житель Гомеля совершил акт эксгибиционизма в городском автобусе. В нем также ехали две школьницы, которым было 10-11 лет. На своей остановке девочки направились к выходу, около которого находился гомельчанин. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения прижался к одной из школьниц обнаженной частью тела.

Свидетелями инцидента стали другие пассажиры автобуса. Один из них задержал эксгибициониста. Мужчина не обращал внимания на замечания и угрозы окружающих. На место происшествия приехала милиция.

Оказалось, что менее полугода назад мужчина освободился из мест лишения свободы, куда он попал в 2015 году за аналогичное поведение. Теперь жителю Гомеля грозит до шести лет лишения свободы за хулиганство.

Личности пострадавших девочек устанавливаются. Следователи просят откликнуться потерпевших.