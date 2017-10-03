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30-летний житель Пинска бросился под поезд после ссоры с женой: мужчина погиб

03 октября 2017 11:48
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Новости Беларуси. Житель Пинска погиб под колесами поезда.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, вечером 2 октября около железнодорожной станции Пинск 30-летний мужчина бросился под колеса состава. Это произошло в непосредственной близости от приближающегося поезда.

По предварительным данным, молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. Он был пьян. За день до происшествия житель Пинска поссорился с женой, которая с детьми уехала из дома к родителям.

По факту трагедии проводится проверка. Выясняются обстоятельства инцидента.

Несколько лет назад в минском метро 18-летний студент БНТУ прыгнул под поезд и чудом остался жив – здесь подробнее.

# происшествия # Самоубийство # Сергей Дученко

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