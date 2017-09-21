На привокзальной площади в Гродно задержали эксгибициониста

Новости Беларуси. Недалеко от железнодорожного вокзала в Гродно был задержан эксгибиционист.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, 38-летний мужчина «решил похвастаться своим достоинством на привокзальной площади».

Прохожих возмутило такое поведение и они сообщили об инциденте в милицию. Мужчину задержали.

В отношении эксгибициониста возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Это не первый случай подобного рода за последнее время. В начале августа похожий случай произошел в Гродно в здании железнодорожного вокзала.