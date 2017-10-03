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Четверо россиян под видом соцработников украли деньги у пенсионера из Бреста

03 октября 2017 13:56
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Новости Беларуси. 26 сентября четверо жителей России похитили у брестского пенсионера деньги под видом социальных работников.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, 86-летний житель Бреста сообщил правоохранителям, что неизвестные представились работниками соцслужб, попали в квартиру мужчины и украли у него 6550 рублей.

В скором времени благодаря быстрым действиям милиции четверо жителей Воронежской и Смоленской областей были задержаны. Украденные у брестчанина деньги были возвращены владельцу.

Весной 2016 года в Вилейском районе женщины воровали деньги у пенсионеров под видом соцработников – здесь подробнее.

# происшествия # Кража

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