Четверо россиян под видом соцработников украли деньги у пенсионера из Бреста

Новости Беларуси. 26 сентября четверо жителей России похитили у брестского пенсионера деньги под видом социальных работников.
Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, 86-летний житель Бреста сообщил правоохранителям, что неизвестные представились работниками соцслужб, попали в квартиру мужчины и украли у него 6550 рублей.
В скором времени благодаря быстрым действиям милиции четверо жителей Воронежской и Смоленской областей были задержаны. Украденные у брестчанина деньги были возвращены владельцу.
Весной 2016 года в Вилейском районе женщины воровали деньги у пенсионеров под видом соцработников – здесь подробнее.