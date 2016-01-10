Туристы обнаружили тело неизвестного мужчины возле перевала Дятлова

Новости России. О страшной находке в одном из самых таинственных мест в России СМИ сообщили в воскресенье. Позже информацию подтвердили в следственном комитете и в полиции Свердловской области.

В настоящее время в районе перевала Дятлова

сильный ветер и снег, поэтому вопрос о выезде следственно-оперативной группы будет обсуждаться завтра.

Александр Шульга, СУ СК РФ по Свердловской области:

Пока метеоусловия не позволяют выдвинуться к предполагаемому месту обнаружения останков. Вопрос выезда следственно-оперативной группы решается. Предварительно, обнаружены останки мужчины, на вид 50 лет.

Как сообщает «Комсомольская правда», группа туристов, которая обнаружила тело, отправилась в поход 1 января и планировала вернуться 17 января. По словам жены одного из путешественников,

в состав группы входят девять опытных спортсменов, которые связываются с родственниками с помощью спутникового телефона.

Перевал был назвал в память туристической группы под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Гибель девяти туристов-студентов до сих пор остается загадкой. По данным следствия, смерть была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». В качестве версий произошедшего выдвигались и такие как испытание радиоактивного оружия и контакт с пришельцами.