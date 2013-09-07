В Гомеле женщина сбросила с моста в реку ребёнка, а потом сама прыгнула в воду

Новости Беларуси. С автомобильного моста в реку Сож молодая женщина сбросила ребёнка, после чего сама прыгнула в воду. Благодаря неравнодушным очевидцам они остались живы.

Спасать мать и дочь (на вид девочке 5-6 лет) в воду бросились двое мужчин. Со слов одного из них, женщина была пьяна. Уже на берегу она объяснила, что обрекла себя и ребёнка на смерть из-за проблем с жильём.

Александр, очевидец произошедшего (в интервью «Комсомольской правде»):

Я ехал на машине по мосту и увидел, как на дороге остановился автобус, из него вышли водитель и пассажир. Мужчина-пассажир побежал вниз и кричал: «Помогите еще кто-нибудь». А я врач, и подумал, что кому-то, наверное, нужна медицинская помощь. Поэтому остановил машину, вышел и тоже побежал под мост. С берега увидел, что мужчина уже вытаскивает девочку, а в воде плавает женщина и кричит: «Помогите!». На берегу был еще парень, но он не мог лезть в воду, был после операции, поэтому я быстро разделся и прыгнул в реку. От дамочки разило алкоголем, я ее дотащил почти до берега, но не мог дальше, поэтому тот мужчина, который спасал ребенка, помог мне. Когда все уже были на берегу, женщина говорила о том, что у нее забрали квартиру, ей теперь негде жить, поэтому и прыгала. Скоро приехали спасатели, милиция и врачи.

К счастью, жизнь женщины и девочки уже вне опасности. По информации «Комсомолки», документов у женщины не оказалось. С ее слов, она – гражданка России. Теперь обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следствию.

Напомним, осенью прошлого года в Витебске неравнодушный очевидец спас школьницу от изнасилования рецидивистом. 18-летний Игорь Махонь не побоялся вступиться за девушку и до самого приезда милиции преследовал преступника. Если бы не храбрый поступок молодого человека, преступление вряд ли удалось бы раскрыть по горячим следам (смотрите видео).