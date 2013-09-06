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Девушка на внедорожнике спровоцировала аварию из 5 автомобилей в Минске 6 сентября

06 сентября 2013 18:57
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Новости Беларуси. Автомобильный боулинг.  Из-за неудачного маневра на столичном перекрестке столкнулись пять автомобилей.

Девушка на внедорожнике  поворачивала с улицы Богдановича на проспект Машерова,  выехала на полосу встречного движения и столкнулась сразу с одним автомобилем. После этого продолжила движение и столкнулась еще с одним. Последний ударом отбросило на следующее авто. В результате пассажир одной из машин был доставлен в больницу. К слову, виновница аварии была трезвой. По предварительным данным, она просто не справилась с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Минске

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