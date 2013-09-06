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Подозреваемые по делу о минировании школ в Молодечно задержаны

06 сентября 2013 07:21
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Новости Беларуси. По делу о лжеминировании в школах Молодечно задержаны два человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета.

Напомним, днем 5 сентября злоумышленники разослали в 10 учебных заведений города Молодечно письма с требованием перечислить на конкретный электронный кошелек 10 тысяч долларов.  В противном случае учебные заведения будут взорваны. 

Сотрудники  правоохранительных органов на вызов отреагировали моментально. В считанные минуты учащиеся и преподаватели были эвакуированы. После чего саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили (смотрите видео).

Действия злоумышленников квалифицированы как заведомо ложное сообщение об опасности, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.340 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривает до 7 лет лишения свободы).

# происшествия # Лжеминирование

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