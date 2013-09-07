Новости Беларуси. Личность человека, подозреваемого в сообщениях о ложном минировании школ в Молодечно, установлена. Это 30-летний рабочий строительной фирмы. Он уже признался в содеянном.

Выяснилось, что мотивом преступления оказалось обычное сведение личных счетов между двумя людьми. Именно поэтому, сообщив о возможном минировании, подозреваемый оставил ложный след, пытаясь бросить тень на другого и сделать его таким образом виновным.

Напомним, в четверг, сразу в 10 учебных заведений города пришли письма с угрозами взорвать здания, если на указанный счет не будут перечислены 10 тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на вызов. В считанные минуты учащиеся и преподаватели были эвакуированы. После этого саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.