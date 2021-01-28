Завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в Минске

Новости Беларуси. Столичные следователи завершили расследование дела в отношении минчанина, который 4 октября участвовал в беспорядках, грубо нарушая общественный порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате были заблокированы транспортные коммуникации и нарушена работа общественного транспорта, после чего возле зданий ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома участники акции повредили камеры видеонаблюдения и вместе с неизвестными заблокировали въезд и выезд с территории.

Молодому человеку предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.