Прямой эфир

Завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в Минске

28 января 2021 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные следователи завершили расследование дела в отношении минчанина, который 4 октября участвовал в беспорядках, грубо нарушая общественный порядок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершено расследование дела в отношении участника беспорядков в Минске-1

В результате были заблокированы транспортные коммуникации и нарушена работа общественного транспорта, после чего возле зданий ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома участники акции повредили камеры видеонаблюдения и вместе с неизвестными заблокировали въезд и выезд с территории.

Молодому человеку предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске около станции метро «Немига» столкнулись два легковых автомобиля
27 января 2021 15:56

В Минске около станции метро «Немига» столкнулись два легковых автомобиля

В Березинском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал 12-летний мальчик
27 января 2021 13:56

В Березинском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал 12-летний мальчик

По пешеходному переходу, но на красный. На Партизанском проспекте мужчину сбила машина
26 января 2021 17:52

По пешеходному переходу, но на красный. На Партизанском проспекте мужчину сбила машина