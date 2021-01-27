В Минске около станции метро «Немига» столкнулись два легковых автомобиля

Новости Беларуси. Пьяный водитель стал виновником ДТП в центре столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Mercedes-Benz ехал со стороны улицы Янки Купалы в направлении проспекта Победителей и врезался в Ford. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – в отношении него составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.