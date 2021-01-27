Прямой эфир

В Минске около станции метро «Немига» столкнулись два легковых автомобиля

27 января 2021 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пьяный водитель стал виновником ДТП в центре столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Максима Богдановича в районе станции метро «Немига».

В Минске около станции метро «Немига» столкнулись два легковых автомобиля-1

Водитель Mercedes-Benz ехал со стороны улицы Янки Купалы в направлении проспекта Победителей и врезался в Ford. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – в отношении него составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

В Минске около станции метро «Немига» столкнулись два легковых автомобиля-4

Пострадавших в ДТП нет, однако обе машины получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Березинском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал 12-летний мальчик
27 января 2021 13:56

В Березинском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал 12-летний мальчик

По пешеходному переходу, но на красный. На Партизанском проспекте мужчину сбила машина
26 января 2021 17:52

По пешеходному переходу, но на красный. На Партизанском проспекте мужчину сбила машина

В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot
26 января 2021 14:04

В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot