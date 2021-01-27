В Березинском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал 12-летний мальчик

Новости Беларуси. ДТП произошло в Березинском районе, пострадал ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП произошло в Березинском районе, пострадал ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
29-летний водитель ехал по трассе P62. Внезапно он заметил, что на дороге лежит дерево. Чтобы его объехать, автомобилист выехал на встречку. Когда же он возвращался в свою полосу, машину занесло. Она съехала в кювет и врезалась в дерево.
12-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами. Его мать и дядя, который был за рулем, не пострадали. Они были пристегнуты ремнями безопасности, а вот подросток пристегнут не был.