Около 30 белорусских компаний оштрафованы за нелицензионное ПО Microsoft

Новости Беларуси. Около 30 белорусских компаний оштрафованы за нелицензионное программное обеспечение Microsoft.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на внешнего юридического консультанта компании в Беларуси Татьяну Игнатовскую, около 30 компаний были оштрафованы за нелицензионное ПО.

Самый крупный штраф составляет в этом случае 100 базовых величин. Как правило, конфискуют от трех до десяти компьютеров для того, чтобы не парализовать деятельность всей компании.

Административная ответственность предусмотрена ст.9.21 КоАП Беларуси.