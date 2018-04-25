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Около 30 белорусских компаний оштрафованы за нелицензионное ПО Microsoft

25 апреля 2018 10:04
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Новости Беларуси. Около 30 белорусских компаний оштрафованы за нелицензионное программное обеспечение Microsoft.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на внешнего юридического консультанта компании в Беларуси Татьяну Игнатовскую, около 30 компаний были оштрафованы за нелицензионное ПО.

Самый крупный штраф составляет в этом случае 100 базовых величин. Как правило, конфискуют от трех до десяти компьютеров для того, чтобы не парализовать деятельность всей компании.

Административная ответственность предусмотрена ст.9.21 КоАП Беларуси. 

# происшествия # Штрафы

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