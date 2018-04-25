Тело мужчины обнаружили на берегу канала в Минском районе

Новости Беларуси. В Минском районе мужчину нашли мертвым в лесополосе.

По информации УВД Миноблисполкома, на берегу канала Вилейско-Минской водной системы у железнодорожного остановочного пункта Хмелевка было найдено тело мужчины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Устанавливается личность мужчины и причины смерти. Проводится ряд экспертиз.

Приметы погибшего – на вид около 50-70 лет. Рост – 170-175 сантиметров, темные волосы. Был одет в темно-синий джемпер, фиолетовые спортивные брюки, серые трусы и майка.

На левом предплечье татуировка лица женщины, на левой кисти – якорь и солнце, на правом бедре – обнаженная женщина, на левом бедре – крест с дубовыми листьями и череп.

Всех, кто знает что-то об умершем или обладает информацией по данному поводу, просят сообщить по телефонам (8 017) 268-88-02, (8 017) 229-07-04, (8 029) 668-96-36, (8 029) 316-32-33 или 102.