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Тело мужчины обнаружили на берегу канала в Минском районе

25 апреля 2018 10:23
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Новости Беларуси. В Минском районе мужчину нашли мертвым в лесополосе.

По информации УВД Миноблисполкома, на берегу канала Вилейско-Минской водной системы у железнодорожного остановочного пункта Хмелевка было найдено тело мужчины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Устанавливается личность мужчины и причины смерти. Проводится ряд экспертиз.

Приметы погибшего – на вид около 50-70 лет. Рост – 170-175 сантиметров, темные волосы. Был одет в темно-синий джемпер, фиолетовые спортивные брюки, серые трусы и майка.

На левом предплечье татуировка лица женщины, на левой кисти – якорь и солнце, на правом бедре – обнаженная женщина, на левом бедре – крест с дубовыми листьями и череп.

Всех, кто знает что-то об умершем или обладает информацией по данному поводу, просят сообщить по телефонам  (8 017) 268-88-02, (8 017) 229-07-04, (8 029) 668-96-36, (8 029) 316-32-33 или 102.

В начале апреля тело 33-летнего мужчины обнаружено на кладбище в Витебском районе (читать далее).

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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