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Гродно: в больнице пациент убил женщину табуреткой, еще троих покалечил

04 июня 2015 12:36
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Новости Беларуси. С больничной койки – на скамью подсудимых. Обстоятельства трагедии, произошедшей накануне в гродненской больнице, выясняют следователи.

Известно, что вечером 3 июня в одно из медицинских учреждений Гродно поступил мужчина 1959 года рождения с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Ночью у пациента на фоне болезни ухудшилось психическое состояние. Зайдя в палату, в которой на излечении находились пожилые женщины, он стал избивать женщин руками, ногами, табуреткой.



Следственный комитет Республики Беларусь:
Троим причинены повреждения различной степени тяжести. Незамедлительно на место происшествия выбыли следователи управления Следственного комитета по Гродненской области, сотрудники милиции и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе выбытия произведен осмотр места происшествия, допрошены пациенты и персонал больницы, изъята и изучается медицинская документация. Мужчина 1959 года рождения задержан. В отношении него управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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