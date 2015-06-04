Гродно: в больнице пациент убил женщину табуреткой, еще троих покалечил

Новости Беларуси. С больничной койки – на скамью подсудимых. Обстоятельства трагедии, произошедшей накануне в гродненской больнице, выясняют следователи.



Известно, что вечером 3 июня в одно из медицинских учреждений Гродно поступил мужчина 1959 года рождения с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Ночью у пациента на фоне болезни ухудшилось психическое состояние. Зайдя в палату, в которой на излечении находились пожилые женщины, он стал избивать женщин руками, ногами, табуреткой.







Следственный комитет Республики Беларусь:

Троим причинены повреждения различной степени тяжести. Незамедлительно на место происшествия выбыли следователи управления Следственного комитета по Гродненской области, сотрудники милиции и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе выбытия произведен осмотр места происшествия, допрошены пациенты и персонал больницы, изъята и изучается медицинская документация. Мужчина 1959 года рождения задержан. В отношении него управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».