В Гомеле велосипедист в наушниках пересекал пути и попал под поезд
Новости Беларуси. 13 мая в начале двенадцатого часа ночи в Новобелицком районе Гомеля мужчину сбил дизель-поезд.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 39-летний велосипедист переезжал железнодорожные пути на 191 км перегона «Лисички – станция Новобелицкая».
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Гомельчанин был в наушниках и не услышал приближения поезда, произошёл наезд. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.
К месту происшествия выезжали следователи, сотрудники милиции и ГКСЭ. Ведётся проверка.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Осенью прошлого года в Пинске произошёл аналогичный несчастный случай.
14-летний велосипедист в наушниках попал под поезд – здесь подробности.