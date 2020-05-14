В Гомеле велосипедист в наушниках пересекал пути и попал под поезд

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 39-летний велосипедист переезжал железнодорожные пути на 191 км перегона «Лисички – станция Новобелицкая».

Новости Беларуси. 13 мая в начале двенадцатого часа ночи в Новобелицком районе Гомеля мужчину сбил дизель-поезд.

Гомельчанин был в наушниках и не услышал приближения поезда, произошёл наезд. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.

К месту происшествия выезжали следователи, сотрудники милиции и ГКСЭ. Ведётся проверка.