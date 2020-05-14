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В Гомеле велосипедист в наушниках пересекал пути и попал под поезд

14 мая 2020 10:34
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Новости Беларуси. 13 мая в начале двенадцатого часа ночи в Новобелицком районе Гомеля мужчину сбил дизель-поезд. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 39-летний велосипедист переезжал железнодорожные пути на 191 км перегона «Лисички – станция Новобелицкая». 

В Гомеле велосипедист в наушниках пересекал пути и попал под поезд -1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Гомельчанин был в наушниках и не услышал приближения поезда, произошёл наезд. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. 

К месту происшествия выезжали следователи, сотрудники милиции и ГКСЭ. Ведётся проверка. 

В Гомеле велосипедист в наушниках пересекал пути и попал под поезд -4

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Осенью прошлого года в Пинске произошёл аналогичный несчастный случай.

14-летний велосипедист в наушниках попал под поезд – здесь подробности

# Белорусская железная дорога # происшествия

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